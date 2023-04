Minecraft Legends è su Xbox Game Pass al lancio?

Minecraft Legends è il nuovo gioco di Mojang in arrivo il 18 aprile, pur trattandosi di un titolo pubblicato da Microsoft, lo spin-off di Minecraft sarà disponibile su tutte le piattaforme e non sarà esclusiva Xbox. Ma arriverà su Game Pass al lancio oppure no? Facciamo chiarezza, ecco cosa c'è da sapere.

La risposta è sì, Minecraft Legends sarà disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal giorno del lancio, questo vuol dire che gli abbonati al servizio potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi dal 18 aprile mentre su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, Minecraft Legends dovrà necessariamente essere acquistato in formato fisico o digitale.

A che ora si sblocca Minecraft Legends? Microsoft ha comunicato che i server apriranno ufficialmente alle 18:00 del giorno di lancio (martedì 18 aprile) dunque non sarà possibile giocare a partire dalla mezzanotte ma bisognerà necessariamente attendere il tardo pomeriggio del day one.

Nel frattempo sono stati svelati i requisiti PC di Minecraft Legends e per promuovere il lancio del gioco è stato lanciato anche un nuovo gusto di Pringles, al sapore Stufato Sospetto. Volete sapere cosa ne pensiamo su questo atteso spin-off del classico di Mojang? Ecco la nostra recensione di Minecraft Legends, uno strategico... a cubetti.