Minecraft Live arriva a ottobre: previste novità tra RTX e Xbox Series X?

Le alte sfere dei Mojang Studios aprono una finestra sul futuro della serie di Minecraft annunciando la data del nuovo Minecraft Live, l'evento digitale che anticiperà tutte le sorprese previste nei prossimi mesi dalla software house interna a Microsoft.

In conseguenza degli ormai noti problemi legati all'emergenza Coronavirus, per quest'anno il Minecraft Festival verrà riorganizzato come evento a cui poter partecipare solo ed esclusivamente in rete. La kermesse digitale del Minecraft Live 2020 avrà inizio alle ore 18:00 di sabato 3 ottobre, con tanti appuntamenti in agenda che sveleranno i piani di Mojang per l'espansione della proprietà intellettuale di Minecraft.

Il messaggio che accompagna l'annuncio dell'evento digitale non svela ulteriori dettagli sulle sorprese e sui contenuti previsti. I fan del kolossal squadrettato degli Xbox Game Studios, e con loro anche molti addetti al settore, guardano però a questo appuntamento come all'occasione ideale per il reveal della data di lancio dell'update che introdurrà il Ray Tracing in Minecraft su PC dopo l'attuale fase di beta testing partita ad aprile per i possessori di una scheda video NVIDIA in grado di gestire gli effetti di illuminazione tramite RTX e la funzione DLSS 2.0.

Il Minecraft Live d'inizio ottobre, oltretutto, potrebbe fare da sfondo a una nuova dimostrazione di Minecraft in Ray Tracing su Xbox Series X, e magari all'annuncio della data di lancio sulla console nextgen di Microsoft di questo importante update grafico. E questo, senza dimenticare il supporto al progetto spin-off in salsa action ruolistica di Minecraft Dungeons, con il probabile reveal delle future espansioni, sia gratuite che a pagamento.