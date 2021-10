Minecraft Live: la community ha votato per il nuovo mob, ecco il vincitore

Si è da poco concluso l'evento dedicato alla community di Minecraft durante il quale i giocatori di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di decidere tramite una votazione il prossimo mob del titolo Mojang.

A trionfare nelle votazioni del Minecraft Live è stato proprio Allay, una tenera creaturina volante di colore azzurro che può trasformarsi in un fedele compagno del giocatore. L'abilità principale di Allay è davvero peculiare: basta infatti affidargli un qualsiasi oggetto per fare in modo che vada in esplorazione per il mondo a cubetti con l'obiettivo di trovarne altri simili e portarli all'utente, posizionandoli presso uno specifico blocco nel caso in cui dovesse trovarne uno nei paraggi. Tra le caratteristiche che distinguono Allay troviamo sicuramente il suo amore per la danza, dal momento che a questa piccola creatura alata piace molto destreggiarsi in balli di ogni tipo.

In attesa che il nuovo mob faccia il suo debutto nel gioco Mojang, vi ricordiamo che proprio nel corso del fine settimana che Minecraft è in arrivo gratis su PC con Xbox Game Pass. Sono inoltre stati svelati gli incassi da record del gioco: si parla di 141 milioni di utenti al mese e 350 milioni di dollari spesi in Minecraft.