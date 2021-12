Minecraft: la mappa gratis di Natale è spettacolare grazie al Ray Tracing

Dopo solo pochi giorni dal lancio del pacchetto Master Chief Mash-up, Minecraft si rende protagonista di un altro particolare evento, questa volta dedicato tutto alle festività natalizie e con scopi benefici.

Sul portale Planet Minecraft è infatti stata pubblicata la gigantesca mappa intitolata "NVIDIA RTX Winter World", la quale vanta un'estensione pari a 38 acri, l'equivalente di 153781 metri quadrati. Questa enorme mappa natalizia non solo farà la gioia di tutti i giocatori più piccoli che potranno esplorarla e fare visita a Babbo Natale, ma sarà un piacere per gli occhi di tutti coloro i quali sono in possesso di una scheda video Nvidia dotata di supporto al Ray Tracing. La mappa in questione, infatti, è stata creata con l'obiettivo di mostrare i muscoli di queste GPU e grazie alla presenza di numerose luci natalizie è impossibile non restare estasiati alla visione di uno spettacolo del genere.

Come dicevamo poco sopra, la mappa è stata creata anche a scopo benefico e al suo interno vi è la riproduzione del Great Ormond Street Hospital (GOSH) con tanto di Codice QR attraverso il quale i giocatori possono inviare una donazione alla struttura e supportare l'iniziativa ‘Home for Christmas’.

Prima che scappiate a visitare il portale e a scaricare la mappa gratis, vi ricordiamo che Minecraft su YouTube ha fatto ben un trilione di visualizzazioni.