Minecraft 2.0: Microsoft sta sviluppando una versione basata su IA Neurali?

Il grande successo di ChatGPT su Bing e gli enormi investimenti compiuti da Microsoft sulle Intelligenze Artificiali fanno da sfondo alle ultime anticipazioni condivise dai giornalisti di Semafor.com sullo sviluppo, da parte della casa di Redmond, di una versione di Minecraft basata su IA Neurali.

Stando alle ultime indiscrezioni, i programmatori del colosso tecnologico statunitense starebbero collaborando con Mojang per testare l'integrazione degli algoritmi di un non meglio precisato modello in Deep Learning all'interno del codice di Minecraft.

Similarmente a quanto sperimentato dai ricercatori che hanno realizzato i livelli infiniti di MarioGPT, l''implementazione di questa IA Neurale dovrebbe consentire agli esploratori della dimensione squadrettata di Minecraft di generare in maniera pressoché istantanea delle mappe personalizzate utilizzando dei termini specifici (definiti in gergo 'prompt').

Sempre grazie all'integrazione di questo modello in Deep Learning nel codice di Minecraft, i giocatori dovrebbero essere in grado di plasmare delle strutture architettoniche complesse servendosi di semplici prompt, anche qui con un sistema non troppo dissimile da quello sperimentato dai fruitori di programmi basati su IA come Midjourney e il generatore di immagini Stable Diffusion.