Minecraft: quali sono le migliori mod da installare assolutamente?

Minecraft, il sandbox più giocato di sempre, è accompagnato fin dalla sua uscita da un costante flusso di mod che ne migliorano alcuni aspetti o ne cambiano completamente il gameplay. Dal momento che sono veramente tante, vediamo di fare chiarezza su quali siano le più scaricate.

In Minecraft potete costruire torri più alte delle nuvole stesse o scavare gallerie profonde quanto un abisso, esplorare mondi sconosciuti attraverso portali magici e fare più o meno tutto quello che vi viene in mente. Questa incredibile varietà è resa ancora più ampia grazie alle molte mod disponibili per la versione PC, create dai giocatori stessi, che possono aiutarvi migliorando l'interfaccia di gioco o possono ricreare un'ambientazione intera, come l'isola di Koholint di Zelda Link's Awakening oppure la mappa della navetta spaziale Skeld di Among Us. Le possibilità sono davvero illimitate e dipendono soltanto da quale vorrete provare. Nell'elenco che vi proponiamo forniremo una breve descrizione delle mod di Minecraft più apprezzate dagli utenti.

OPTIFINE/FASTCRAFT

Si tratta di due mod grafiche pensate per due scenari opposti, a seconda della potenza di calcolo del vostro PC: la prima aggiunge il supporto per texture HD e consente un maggiore controllo sulle opzioni grafiche, per un impatto visivo decisamente migliore dell'originale, mentre la seconda è rivolta a chi non ha un PC particolarmente performante e serve a migliorare le performance generali del gioco.

JOURNEYMAP

Per i veri esploratori, questa mod consente di mappare il mondo durante le vostre avventure: potrete segnare i punti di interesse e visualizzare in formato ridotto, a schermo intero o perfino via browser tutto ciò che avrete scoperto durante i vostri viaggi. Utile anche per scoprire che avete dei mostri alle calcagna.

NOT ENOUGH ITEMS

Grazie a questa mod non dovrete più fare alt-tab per andare a controllare ogni singola ricetta di creazione: vedrete direttamente in gioco ciò che serve per creare qualcosa, compresi gli oggetti aggiunti da altre mod.

INVENTORY TWEAKS

Un must have per evitare di impazzire con l'inventario del gioco. Installando questa mod, gli oggetti rovinati verranno automaticamente sostituiti con quelli più nuovi nella vostra barra rapida, i gruppi di blocchi saranno automaticamente riempiti e con un semplice click della rotella centrale del mouse tutto l'inventario e le casse saranno sistemati.

CHISEL 2

In Minecraft base c'è soltanto una texture per i blocchi di pietra. Chisel 2 ne aggiunge fino a 24, donando texture alternative a un gran numero di blocchi presenti nel gioco e consentendovi di personalizzare a piacimento interni ed esterni delle vostre costruzioni.

CARPENTER'S BLOCKS

Per quanto un mondo fatto di cubi possa essere affascinante, la presenza di altre forme potrebbe rendere più realistico e vivibile il vostro bel castello. Grazie a Carpenter's blocks, invece dei cubi avrete anche rampe, scale, letti, bottoni, porte, vasi di fiori, torce e molto altro, il tutto personalizzabile con le texture di qualsiasi altro blocco.

DECOCRAFT

Rimanendo in tema di varietà, ecco la mod perfetta se volete arricchire il vostro mondo con migliaia di oggetti decorativi. Avrete a disposizione sedie, tavole, bottiglie, ciotole, peluche, fusti di birra, persino lavandini. L'elenco completo è pressoché infinito!

BIBLIOCRAFT

Questa mod aggiunge un sacco di blocchi esteticamente gradevoli, con la particolarità che ognuno di essi ha anche delle funzionalità proprie. Vetrine e scaffali consentono di mostrare i vostri trofei, una stampante è a disposizione per clonare i libri del gioco e così via, in modo da poter costruire un vero e proprio archivio personale. C'è anche un monocolo, per i distinti gentiluomini fra voi.

BACTERIA MOD

I batteri non passano mai di moda (anche se in questo periodo preferiremmo non parlarne), e c'è chi ha pensato di portarli anche in Minecraft. Con questa mod potrete avviare la vostra coltura di batteri, ognuno con una capacità di svolgere compiti differenti - distruttivi o creativi - e mandarli in giro per il mondo. Assicuratevi solo di contenerli a dovere, soprattutto se state giocando a fare gli scienziati nella vostra base.

PAM'S HARVESTCRAFT

Apportate un cambiamento serio alla vostra dieta in Minecraft grazie a questa mod carica di oggetti che aggiunge oltre 1000 alimenti diversi, inclusi anche ingredienti vegetariani e vegani e vi consente di coltivare verdure e alberi da frutto. Per dare un senso compiuto a questa mod potreste pensare di scaricare le altre due Hunger Overhaul e The Spice of Life, che vi obbligheranno a nutrirvi punendo le vostre cattive abitudini alimentari.

Vi ritroverete in poco tempo sommersi di cibo: ecco che arriva in vostro aiuto la mod Cooking for Blockheads, che aggiunge 5 nuovi blocchi per comporre una vera e propria cucina multifunzione: con questa manciata di mod Minecraft diventerà un simulatore di cucina!

BIOMES O'PLENTY

Passiamo alle mod che riguardano l'esplorazione, cominciando da Biomes o'Plenty che aggiunge la bellezza di 80 nuovi biomi e 12 sotto-biomi al gioco; a cominciare dalle Alpi per finire ai deserti, potrete spendere altre centinaia di ore a girovagare per scoprire com'è fatto questo nuovo mondo.

LOTSOMOBS

In modo simile alla mod precedente, questa aggiunge 25 animali e mob per rendere più vivi e realistici i vari biomi. Niente più polli a dominare la savana, adesso incontrerete giraffe, elefanti e anche dinosauri!

CANDYCRAFT

Per tutti quelli a cui il Nether è sempre sembrato troppo oscuro e demoniaco, ecco un intero nuovo regno fatto interamente di caramelle e zucchero da mangia...-esplorare. Il vero paradiso di Hansel e Gretel.

GALACTICRAFT

Fantastica mod che consente di viaggiare, esplorare e colonizzare l'intero sistema solare. A parte le varie visite turistiche interplanetarie, la parte più intrigante di questa mod consiste nell'enorme sforzo che dovrete fare per lasciare la Terra: una serie avvincente di missioni ben progettate che vi porterà a costruire una base lunare e a combattere mod evoluti su Marte.

ROPE BRIDGE MOD

I crepacci sono uno dei maggiori inconvenienti per gli esploratori di Minecraft. Grazie a questa mod, potrete attraversare i burroni creando un solido ponte tramite l'utilizzo di uno spara-rampini. Dovrete semplicemente mirare nella direzione in cui volete attaccare l'estremità opposta del ponte, et voilà. Molto utile anche per costruire fortezze sugli alberi!

CATERPILLAR

Delizia di ogni minatore, questa mod vi consente di costruire una trivella che lavori per voi sotto terra. Una volta che l'avrete craftata, comincerà a scavare in automatico e a costruire i tunnel, facendovi risparmiare ore e ore di lavoro manuale. Può essere anche potenziata con vari materiali che garantiscono ognuno una miglioria diversa.

BIG REACTORS

Sognavate di diventare dei fisici nucleari? Beh, ora potete farlo senza dover spendere anni e anni in studi avanzati: con questa mod potrete costruire degli enormi reattori nucleari, completamente configurabili che vi forniranno l'energia necessaria. Inoltre, è pensata per interfacciarsi con la mod seguente, ComputerCraft, in modo da poter gestire la vostra centrale da una distanza di (relativa) sicurezza.

COMPUTERCRAFT e RFTOOLS

ComputerCraft vi permette di costruire dei computer funzionanti, con tanto di periferiche, per gestire elettronicamente tutta la vostra base. Aggiunge anche RFTools, che vi consente di monitorare e mantenere una rete di energia complessa. Necessarie per avere una base automatizzata.

HATS

Concludiamo la nostra lista delle mod di Minecraft con Hats, una mod cosmetica che aggiunge oltre 100 cappelli indossabili nel gioco. Dovrete passare un po' di tempo a cercarli, dato che sono programmati per spawnare in modo casuale sui mob del gioco: esatto, potreste vedere a un certo punto un calamaro con un sombrero in testa.