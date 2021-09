Minecraft: Mojang ha due nuovi giochi in fase di sviluppo

More Minecraft is coming, queste le parole di Jez Corden di Windows Central: il celebre giornalista e insider ha sentito alcune sue fonti affidabili e può confermare che nuovi giochi di Minecraft sono in fase di sviluppo.

Sebbene al momento non ci sia modo di sapere nulla in merito, lo studio di proprietà di Microsoft sembra essere al lavoro su due diversi giochi di Minecraft, i progetti in questione non riguardano però Minecraft o Microsoft Dungeons, classificandosi quindi come due nuovi titoli ambientati nello stesso universo.

Corden non si è sbilanciato oltre ma assicura che i due giochi esistono e le sue fonti sono estremamente affidabili. Chissà che lo stile di questi titoli non possa ricalcare quello delle piccole opere in Pixel Art pubblicate da Mojang sui propri canali social in queste ultime settimane.

Non c'è da stupirsi che Microsoft voglia continuare a investire in questa IP: Minecraft ha incassato 1.1 miliardi di dollari nel 2020 e il marketing manager Austin Joseph ha definito Minecraft "il franchise videoluico di maggior successo di tutti i tempi". Non solo Minecraft, negli anni Mojang ha sviluppato numerosi progetti come Minecraft Pocket Edition, Minecraft Story Mode (in collaborazione con Telltale), Minecraft Dungeons e Minecraft Earth, a questo punto non ci resta che attendere per scoprire i piani per il prossimo futuro.