Minecraft: Mojang ci offre un primo assaggio del gigantesco Nether Update

Con il Java Snapshot 1.16, le fucine digitali di Mojang sfornano una versione preliminare del Nether Update di Minecraft, il gigantesco aggiornamento che trasformerà "l'inferno" del kolossal sandbox.

Con il Nether Update, la sussidiaria degli Xbox Game Studios concentra i propri sforzi sulle dinamiche di gameplay che prevedono l'esplorazione della dimensione parallela del Nether, l'area a tinte oscure dell'universo free roaming di Minecraft.

L'edizione preliminare dell'aggiornamento introduce solo alcune delle novità che caratterizzeranno l'update nella sua versione finale. Gli sviluppatori di Mojang hanno infatti intenzione di aggiungere delle numerose innovazioni che interesseranno la logica ingame con i Blocchi Target e la Netherite, un materiale estremamente raro che consentirà ai giocatori di potenziare le armi, le armature e gli strumenti di Diamante.

Tra le innovazioni previste con il Nether Update, citiamo poi l'introduzione di due diverse categorie di Mob (i mostri Piglin Beast e i cavalieri Piglin) e di tre buoni inediti (Soulsand Valley, Netherwart Forest Blue e Netherwart Forest Red). La versione finale del Nether Update di Minecraft dovrebbe arrivare su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile nella prima metà del 2020, come sempre attraverso un aggiornamento scaricabile in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco. Per rimanere in tema di gameplay "infernale", sapevate che due youtuber stanno giocando a Minecraft con l'elettroshock?