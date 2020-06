Minecraft Nether Update finalmente disponibile, ecco le novità

Dopo una lunga attesa, Mojang e Microsoft rendono disponibili uno degli aggiornamenti più attesi dalla community di Minecraft, il Nether Update, che aggiunge tantissime novità al gioco.

Punto focale dell'espansione è ovviamente il Nether, che diventa così uno degli elementi principali del crafting, l'aggiornamento introduce però anche nuove zone e nemici. In particolare arrivano nuovi oggetti e mob (Netherite Scrap, Netherite Armor, Netherite Tools, Piglins, Zoglins, Hoglins), strutture inedite tra cui Ruined Portals, Nether Fossils e Basion Remnants e nuovi biomi, oltre a blocchi extra.

Un aggiornamento dunque molto corposo, ora disponibile per il download gratis su PC, Mac OS, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, iOS e Android. Lo sapevate? Minecraft ha venduto oltre 200 milioni di copie, persino più di Grand Theft Auto V, diventando così il videogioco più venduto dell'ultima decade, e non solo. Il successo di Minecraft coinvolge anche le altre versioni del gioco come Minecraft Education e Minecraft Dungeons, quest'ultimo ha debuttato a fine maggio ed è stato accolto positivamente da pubblico e critica diventando il gioco più popolare su Xbox Game Pass, avendo superato l'originale Minecraft.