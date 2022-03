Minecraft: New York ricostruita in scala da 8.000 fan, ed è uno spettacolo

Mentre proseguono i lavori dell'emulatore del Game Boy in Minecraft, un collettivo di oltre 8.000 appassionati del sandbox di Mojang sta ultimando lo sviluppo della ricostruzione in scala 1:1 della città di New York, con risultati a dir poco sensazionali.

Gli sforzi profusi dall'enorme gruppo di creatori di contenuti di Minecraft si legano al progetto BuildTheEarth, un ambizioso programma portato avanti da chi tenta, ebbene sì, di ricostruire in scala 1:1 l'intera superficie terrestre utilizzando i blocchi del sandbox culto di Mojang.

La fucina digitale che accoglie gli ottomila creatori della Grande Mela ricostruita in Minecraft rappresenta, non a caso, la più ampia comunità del MineFact Network del progetto BuildTheEarth. Al momento, l'immensa piattaforma creativa a sviluppo condiviso che ospita da sei mesi la mappa di New York comprende all'incirca 10.000 edifici, dai grattacieli che disegnano il caratteristico skyline di Manhattan all'immensa rete di infrastrutture che connette i diversi quartieri.

Se volete partecipare all'iniziativa, in calce alla notizia trovate il link con tutte le indicazioni per entrare a far parte di questo titanico 'cantiere videoludico': nel frattempo, date un'occhiata alle immagini dei grattacieli newyorkesi già realizzati e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il nostro speciale su Minecraft che incontra il Ray Tracing.