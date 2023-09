Minecraft next-gen in arrivo su Xbox Series X|S? La risposta di Microsoft delude i fan

Le reiterate classificazioni di Minecraft in versione next-gen per Xbox Series X|S, provenienti da Germania e USA, sembravano confermare che il titolo di Mojang sarebbe tornato con una veste grafica rinnovata sulle console next-gen di Microsoft.

Il colosso di Redmond, tuttavia, ha specificato con una nota a Eurogamer.net che le classificazioni ricevute dal gioco "non sono indicative" dell'imminente lancio di un'edizione next-gen di Minecraft per Xbox Series X|S, e che una versione aggiornata del gioco non è prevista "nel prossimo futuro".

"Dato il numero di piattaforme e aree geografiche in cui Minecraft è disponibile, periodicamente vengono effettuate le valutazioni e gli aggiornamenti da parte di diversi enti regionali", ha detto un portavoce di Microsoft. "Questa valutazione recente non è indicativa di eventuali nuove versioni o supporto alla piattaforma (Xbox Series X|S) per Minecraft nel prossimo futuro".

Prevedibilmente, la replica non ha fatto la felicità dei fan di Minecraft, che già pregustavano l'arrivo di una versione aggiornata del fortunato titolo di Mojang. Tuttavia, non è da escludere che un aggiornamento tecnico non possa giungere, prima o poi. Di certo, però, sappiamo che non arriverà "nel prossimo futuro" e che eventualmente ci sarà da attendere ancora un po' di tempo.

Sulle nostre pagine potete scoprire come giocare a Minecraft gratis su PC, smartphone e console.