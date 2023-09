Minecraft Next Gen, reveal imminente? C'è il rating ESRB della versione Xbox Series X|S

A nemmeno un mese di distanza dalla classificazione tedesca di Minecraft Next Gen, sulle pagine dell'ESRB spunta il rating della versione nativa per Xbox Series X|S del sandbox culto degli studi Mojang.

L'ente nordamericano preposto alla classificazione e alla certificazione dei videogiochi destinati ad essere commercializzati in USA e Canada ha infatti pubblicato la pagina che preannuncia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'imminente reveal della nuova versione di Minecraft per Xbox Series X|S (e presumibilmente anche PlayStation 5, in virtù della natura multipiattaforma dell'IP Microsoft).

La scheda stilata dall'Entertainment Software Rating Board, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indicazioni sulle tempistiche di lancio di Minecraft Next Gen, come pure sui contenuti e sulle migliorie previste dalla nuova versione per Xbox Series X|S del 'capolavoro squadrettato' dato alla luce dall'ormai ex boss di Mojang Markus 'Notch' Persson.

La speranza della community è ovviamente quella di assistere all'annuncio di un'edizione attualizzata di Minecraft con grafica aggiornata, ottimizzazioni prestazionali, aggiornamenti estesi per interfaccia e controlli, nuove funzionalità di gameplay e, perché no, il supporto al Ray Tracing nella gestione delle luci dinamiche, delle ombre o dei riflessi.

Restiamo perciò in attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Mojang; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Minecraft che incontra il Ray Tracing.