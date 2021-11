Minecraft non smette di espandersi: ecco la data di Caves & Cliffs Part 2

Contestualmente all'annuncio dell'arrivo di Xbox Cloud Gaming su console Xbox One e Series X/S, i ragazzi di Mojang si dicono ormai pronti a lanciare la Parte 2 di Caves & Cliffs di Minecraft e, nel confermarlo, svelano la data di uscita dell'update che migliora le caverne e le montagne del kolossal sandbox.

La sussidiaria storica degli Xbox Game Studios ricorda che l'enorme espansione gratuita che accompagnerà la seconda parte di Caves & Cliffs porterà in dote "un nuovo look alle montagne e alle grotte che conosci e ami. Generazione del terreno aggiornata, vette più elevate, sistemi di grotte più elaborati e complessi: anche le vene di minerali saranno più grandi!".

L'altra grande novità della Parte 2 di Caves & Cliffs sarà rappresentata, ebbene sì, dall'arrivo delle candele come oggetti da craftare per abbellire la propria abitazione e "creare atmosfera illuminando con stile e calore ogni ambiente attraverso la loro ipnotica fiamma tremolante".

Il lancio di Caves & Cliffs Update Part II è previsto per il 30 novembre su tutte le piattaforme che accolgono la Bedrock Edition di Minecraft, ossia Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows 10 e 11, oltre che per la Java Edition di Minecraft per Windows, MacOS e Linux. Alcuni elementi previsti originariamente da Mojang con questa espansione gratuita, come le dinamiche di gameplay legate all'archeologia, saranno disponibili in futuro.