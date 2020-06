Minecraft: la nuova mappa fan made ricrea la gigantesca area di Chernobyl

In attesa di assistere al lancio del Nether Update di Minecraft, l'appassionato del sandbox di Mojang conosciuto come Janisko ha deciso di cimentarsi nell'impresa di ricreare la Zona di Esclusione di Chernobyl in una mappa in scala 1:1 della centrale nucleare e delle aree limitrofe.

Nel dare vita a questo progetto, l'appassionato di Minecraft afferma di essersi servito delle immagini, dei video e dei documentari che immortalano l'area colpita dalla catastrofe accaduta nel 1986. Nella sua reinterpretazione della Zona di Esclusione di Chernobyl, Janisko attingerà anche alle scene della miniserie di Chernobyl e all'esperienza ludica maturata in giochi come STALKER, aggiungendo edifici come quelli della metropoli fantasma di Poliske per ricreare la Dead City.

Si tratterà, quindi, di una mappa ricca di elementi di gameplay, come sottolinea lo stesso autore specificando che l'intero livello è stata realizzato partendo dal presupposto che possa essere fruito dagli utenti di Minecraft in modalità Sopravvivenza. I lavori sulla mappa di Minecraft che ricrea la centrale di Chernobyl e le aree limitrofe non sono ancora finiti: Janisko promette di dedicarvi buona parte del suo tempo libero per concluderli entro il 2023, un lasso di tempo che ben rappresenta la complessità del progetto e le ambizioni nutrite dal suo creatore.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che in coincidenza del lancio della miniserie TV targata HBO, sulle pagine di Everyeye.it abbiamo ripercorso la storia dei videogiochi che raccontano la catastrofe di Chernobyl attraverso uno speciale firmato da Giuseppe Carrabba.