Minecraft e la primavera, la nuova mappa gratis sfida l'inverno tra avventura e survival

Il titolo firmato Mojang continua ad evolversi: dopo la gigantesca espansione di Minecraft a tema Harry Potter creata dai fan, giunge dal team di sviluppo una novità primaverile.

Per celebrare l'arrivo della nuova stagione, è stata infatti pubblicata una mappa ottenibile in maniera gratuita tramite il Minecraft Marketplace su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10 e dispositivi mobile, sia iOS sia Android. In questo bundle proposto da The Misfit Society e Pathway Studios, i giocatori dovranno far fronte alle nevi perenni di un inverno che non accenna a voler abbandonare l'universo a cubetti di Minecraft.

Come conseguenza, i raccolti sono deperiti, i pozzi si sono congelati e persino gli animali generalmente più docili, come i cerbiatti, sono ora pericolosamente aggressivi. Per salvare dai ghiacci il mondo di gioco, gli utenti potranno fare affidamento sul misterioso Spring-a-majig, uno strumento in grado di controllare il tempo atmosferico. Grazie a quest'ultimo, la primavera potrà tornare a sbocciare su ogni cubetto di Minecraft! La mappa gratuita include al suo interno sia una modalità avventura sia una modalità survival.



In chiusura, ricordiamo che recentemente Microsoft ha offerto un primo assaggio della next gen di Xbox Series X, mostrando una versione di Minecraft con Ray Tracing attivo.