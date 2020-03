Minecraft in odore di nextgen: Mojang e NVIDIA mostrano i nuovi mondi in Ray Tracing

NVIDIA conferma che i lavori sulla patch che introdurrà il supporto al Ray Tracing in Minecraft sono quasi ultimati e, per festeggiare l'imminente arrivo di questo importante update, pubblica una serie di immagini che mostrano alcuni dei mondi digitali realizzati con il contributo di Mojang e dei suoi fan.

Nel diffondere le splendide immagini che trovate in calce alla notizia, il colosso tecnologico californiano ha pubblicato diversi tutorial che faciliteranno il compito dei creatori di contenuti che desiderano plasmare degli universi digitali all'interno di Minecraft servendosi della tecnologia di Ray Tracing e della potenza delle schede grafiche della serie GeForce RTX.

I nuovi mondi plasmati in Minecraft per testimoniare le capacità del Ray Tracing sono stati realizzati da alcuni tra i più affermati giocatori e creatori del kolossal sandbox di Mojang, come Temples e Totems RTX di Razzleberries, Imagination Island RTX di BlockWorks e Crystal Palace RTX di GeminiTay.

Ciascuno di questi autori si è servito degli strumenti di sviluppo accessibili a tutti i giocatori di Minecraft, contribuendo alla realizzazione delle video guide che sono state diffuse da NVIDIA per aiutare gli appassionati a rendere ancora più immersivi e realistici i propri progetti digitali grazie all'illuminazione dinamica in Ray Tracing evoluta delle GPU RTX della casa di Santa Clara. Sempre in tema di illuminazione nextgen, su queste pagine trovate anche il video della tech demo di Minecraft in Ray Tracing su Xbox Series X basata, questa volta, su architettura AMD.