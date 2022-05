Minecraft sulle orme di Elden Ring: svelata in video Tyria, l'enorme mod soulslike

Mentre cresce l'attesa dei fan di Minecraft per l'espansione The Wild Update, la scena dei modder del kolossal sandbox di Mojang si lascia ispirare da Elden Ring e Dark Souls per dare forma a Tyria, un'enorme mappa fan made che stravolge il gameplay di Minecraft per farlo aderire ai canoni delle avventure soulslike.

L'autore di questo incredibile lavoro amatoriale, lo youtuber Callous the Creator, descrive Tyria come un'esperienza soulslike in sviluppo da oltre cinque anni, un'opera interattiva che cala gli utenti in una dimensione liberamente ispirata agli scenari delle avventure ruolistiche di FromSoftware, ivi compresi Bloodborne e, ovviamente, Elden Ring.

Il sistema di gameplay elaborato dal creatore di contenuti attinge a piene mani dalla progressione ludica e dalle meccaniche dei soulslike per spronare i fan di Minecraft a combattere contro boss letali e scoprire i segreti di un open world con dungeon e aree interconnesse.

Il filmato di presentazione di Tyria ci permette di apprezzare l'enorme lavoro svolto dallo youtuber per concretizzare la sua visione e preannuncia l'imminente lancio dell'espansione come mod gratuita per tutti gli appassionati di Minecraft. Se amate questo genere di progetti fan made, vi ricordiamo che un altro collettivo di modder sta realizzando un'espansione amatoriale di Minecraft in stile Elden Ring.