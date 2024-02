Minecraft: con l'ultima patch arrivano le mod anche su console

Oggi è arrivato un nuovo aggiornamento di Minecraft che ha portato una piccola rivoluzione su console. Grazie al più recente update del titolo Mojang, infatti, anche i giocatori console possono usufruire delle mod.

Come si può leggere sul sito ufficiale, le mod della versione console vengono chiamate Add-On e il loro funzionamento è leggermente diverso rispetto a quelle che si utilizzano ormai da anni su PC. Per garantire il corretto funzionamento del gioco e la sicurezza degli utenti, gli sviluppatori hanno optato per un sistema di distribuzione delle mod attraverso una sorta di negozio chiamato Marketplace: da qui, i giocatori della versione console di Minecraft hanno accesso ad una ricca selezione di mod che gli sviluppatori hanno approvato e che possono essere scaricate gratuitamente o a pagamento.

Come potete notare visitando il Marketplace ufficiale di Minecraft Bedrock Edition, grazie agli Add-On è possibile aggiungere blocchi, nemici, oggetti e ricette. Va inoltre precisato che le mod sono retroattive e quindi non dovete creare un nuovo mondo per poterle utilizzare.

In attesa di scoprire come si evolverà il supporto alle mod nel corso del tempo, vi ricordiamo che la recente patch di Minecraft ha aggiunto un'opzione simile al Quick Resume su PC.