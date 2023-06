Minecraft, la patch next-gen ritarda per Sony: 'era riluttante a inviarci i dev kit'

Alcuni giorni fa sono apparsi degli indizi sulle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Minecraft da un trailer. Il fenomeno videoludico è approdato sul mercato da svariati anni e la next-gen Sony e Microsoft ha preso piede dalla fine del 2020. Ma come mai non esiste ancora una versione di ultima generazione di Minecraft per le console casalinghe?

La risposta giunge giunge nientepopodimeno che da Phil Spencer il quale, dopo aver accusato Sony dicendo che 'È un concorrente aggressivo che mina alla sopravvivenza di Xbox', sgancia una notizia bomba che rivela interessanti retroscena relativi al mondo Microsoft: la causa dietro l'assenza di una patch next-gen di Minecraft sarebbe Sony. Secondo il CEO della casa di Redmond, il colosso di Tokyo avrebbe in qualche modo ostacolato il processo produttivo del suddetto aggiornamento.

"Sony era riluttante a inviarci i dev kit per PlayStation. Questo ci ha fatto accumulare ritardi nello sviluppo di Minecraft su PS5", ha dichiarato Phil Spencer in sede di tribunale ed in risposta alle controverse dichiarazioni dell'FTC sulla mancata versione ottimizzata del gioco su PS5 dopo quasi tre anni. Gli inghippi nel processo produttivo dell'aggiornamento sono stati alquanto influenti, tanto da portare all'attuale assenza di una controparte su Xbox Series X/S. Lo scontro tra il colosso del gaming americano e l'ente regolatore del mercato degli USA continua senza sosta, ma cosa succederà?