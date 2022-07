Minecraft perde uno dei più famosi YouTuber: è scomparso Technoblade

Oggi la community di Minecraft piange uno dei suoi membri più amati e conosciuti. Nelle scorse ore è stata infatti annunciata la scomparsa di Alexander, lo YouTuber noto al pubblico con il nickname Technoblade.

Lo YouTuber ventitreenne era ammalato di cancro e la notizia era già stata anticipata ai fan lo scorso anno. Purtroppo la malattia non gli ha lasciato scampo e l'ha portato via durante la notte tra giovedì e venerdì. Nel corso delle ultime ore è apparso un video sul canale YouTube di Techno in cui il padre legge agli iscritti l'ultimo messaggio del ragazzo, scritto proprio a poche ore dalla sua morte per i suoi fan. Il filmato ha quasi raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni in meno di un giorno, sintomo dell'interesse della community nei confronti del giovane content creator. Le parole lette nel filmato non fanno solo commuovere, ma strappano anche un sorriso grazie al senso dell'umorismo di Technoblade. A fargli onore è poi il nobile gesto compiuto a favore dei suoi fratelli, annunciato nella lettera: negli ultimi mesi, Alex ha infatti venduto il suo merchandising con l'obiettivo di finanziare gli studi dei familiari e garantirgli un futuro.

