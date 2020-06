Minecraft per PlayStation VR: in arrivo l'annuncio durante l'evento sui giochi PS5?

Mentre cresce l'attesa per l'evento sui giochi PS5 che avverrà alle ore 22:00 di questa sera, giovedì 11 giugno, la build di sviluppo di Minecraft su PS4 ha ricevuto un aggiornamento che suggerisce l'arrivo della compatibilità con il visore di PlayStation VR su PS4 e, presumibilmente, con la console nextgen di Sony.

L'anticipazione di questo importante update viene condivisa dai giornalisti di MP1st che, riprendendo le dichiarazioni di alcuni utenti che hanno potuto analizzare i dati dell'ultima build per sviluppatori di Minecraft, hanno rintracciato dei riferimenti al supporto di PS VR.

Il portale che traccia gli aggiornamenti interni di Minecraft svela infatti che il prossimo update si troverebbe già in versione "beta" per la versione PlayStation 4 del kolossal sandbox di Mojang, con una cronologia dei log delle modifiche che cita espressamente il supporto al "caschetto delle meraviglie" di Sony.

A detta di MP1st, i test interni sulla versione in Realtà Virtuale di Minecraft su PS4 sarebbero iniziati ad aprile, proseguendo fino a maggio con altri interventi tracciati solo dalla build per sviluppatori: con l'aggiornamento di giugno, le note della patch riportano la "Funzione PSVR Completata". Tutto ciò, naturalmente, potrebbe essere il preludio all'annuncio ufficiale del supporto di Minecraft a PS VR su PS4 e, perchè no, su PS5 tramite retrocompatibilità.

In vista della battaglia commerciale che avverrà a fine anno tra Sony e Microsoft con il lancio delle rispettive console nextgen, l'eventualità di assistere all'annuncio di questa funzione proprio nel corso dell'evento sui giochi PS5 sembra essere però davvero molto remota.