Minecraft Preview: arriva la nuova versione del gioco per gli Xbox Insider

Mentre continuano a circolare rumor sul nuovo spin-off di Minecraft, Microsoft e Mojang hanno fatto un importante annuncio riguardante la versione Xbox del titolo a base di cubetti, il cui Bedrock Beta program sta per essere soppiantato da un'altra iniziativa.

Com'è possibile leggere sul sito ufficiale di Xbox, sta per arrivare Minecraft Preview. Questa particolare iniziativa consente ai giocatori di trasferire i loro mondi in una versione provvisorio del gioco nella quale è possibile testare in anticipo le future novità e valutarne la stabilità. Minecraft Preview verrà introdotto in due diverse fasi: la prima prevede il trasferimento dei mondi dei giocatori in una nuova versione provvisoria del gioco e nella fase due ci sarà una vera e propria migrazione dei mondi in Minecraft Preview, che andrà definitivamente a sostituire Bedrock Beta. A poter prendere parte a questi test saranno i giocatori che fanno parte del programma Xbox Insider, anche coloro i quali non possiedono una copia del gioco su Xbox. Va inoltre precisato che i mondi trasferiti nella versione preview del gioco non verranno eliminati dal vostro titolo in edizione finale, ma solo copiati. Questo significa che partecipare al programma non implica la perdita dei progressi.

Chiunque sia interessato a partecipare può procedere con il download di Xbox Insider Hub su Xbox One o Series X|S, nella quale potrà accedere a Minecraft nella sezione relativa ai test disponibili e seguire i passaggi a schermo. Al momento Minecraft Preview è disponibile esclusivamente su console e non è possibile giocare utilizzando mouse e tastiera poiché la versione di test supporta solo il controller.

Avete visto il video che mostra una città di Genshin Impact ricreata in Minecraft?