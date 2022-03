Minecraft Preview supporta il Ray-Tracing su Xbox Series X

Tom Warren segnala una interessante novità per la versione Preview di Minecraft disponibile per i membri Insider su Xbox, l'ultimo aggiornamento ottimizza il gioco per Xbox Series X/S e introduce il supporto al Ray-Tracing.

Quest'ultimo è ancora in fase embrionale e il Ray-Tracing non è pienamente supportato dalla versione Xbox Series X/S, almeno per ora, tuttavia Mojang continuerà a lavorare per implementare al meglio questa funzionalità anche nella versione console di Minecraft per le piattaforme Xbox.

Minecraft Preview è una versione speciale del gioco che "permette di sperimentare le funzionalità inedite e in arrivo di Minecraft, appena uscite dal team di sviluppo di Mojang Studios" con qualche limitazioni legata all'impossibilità di accedere ai Realms e al trasferimento dei mondi giocati nell'Anteprima nella versione completa. Chiaramente le build di Minecraft Preview non sono definitive e sono soggetti a cambiamenti, l'aggiunta del Ray-Tracing è attualmente un test ma non è detto che il supporto per questa tecnologia sia destinato a fare la sua comparsa su Xbox Series X/S entro breve, con i test che potrebbero andare avanti a lungo.

Minecraft RTX per PC ha sicuramente cambiato il volto del gioco su PC e l'arrivo su Xbox Series X è certamente una funzionalità gradita per i giocatori di Minecraft.