Minecraft, tutto pronto per Trails & Tales: la nuova espansione gratis ha una data!

Incuranti dei leak sul Ray Tracing di Minecraft in arrivo su console, gli studi Mojang si riaffacciano online per annunciare la data di lancio ufficiale di Trails & Tales, l'attesa espansione gratis di Minecraft.

La versione finale del corposo aggiornamento di Minecraft integrerà tutte le migliorie, modifiche e aggiunte richieste dalla community che ha partecipato alla fase in accesso anticipato, per poi innestare ulteriori contenuti per fare felici tutti gli esploratori dell'infinito universo sandbox di Mojang.

Tra le principali novità di questo importante è impossibile non citare l'Archeologia: la sua aggiunta nel mondo di Minecraft offre ai giocatori l'opportunità di scoprire delle nuove stanze nei templi del deserto e utilizzare strumenti inediti per raccogliere e custodire ossa, ceramiche antiche e uova che racconteranno una storia unica.

Se opportunamente 'trattate', le uova genereranno gli Sniffer, dei simpatici mob che aiuteranno i giocatori a rivelare la posizione dei semi antichi grazie ai quali poter creare nuove piante torchflower e picther. Trails & Tales porterà in dote anche i mob Cammelli, i biomi Cherry Groves con foreste di ciliegi in fiore, la personalizzazione delle armature con 16 diversi elementi di customizzazione da applicare alla corazza e tantissimi materiali e oggetti inediti da scoprire esplorando la superficie e il sottosuolo di Minecraft, come le librerie cesellate, le insegne appese, le teste di Piglin e gli equipaggiamenti in legno di bambù.

Il lancio della versione finale dell'Update Minecraft Trails & Tales è previsto per il 7 giugno su PC, Xbox, PlayStation, Switch e sistemi mobile.