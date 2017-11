Minecraft: il prossimo update porterà i giocatori nelle profondità oceaniche

Nel corso delhanno annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per, previsto per la primavera del 2018. Si intitolae porterà i giocatori nelle profondità oceaniche.

Saranno inclusi tantissimi nuovi contenuti, tra i quali spiccano aree sul fondo dell'oceano, barriere coralline, relitti di navi affondate, nuove specie acquatiche e molto altro ancora. I giocatori potranno anche ottenere l'accesso a nuovi incantesimi che li aiuteranno ad attraversare le profondità marittime e nuove armi come il Tridente, utili per affrontare le minacce sott'acqua. Non mancheranno tanti pesci tropicali con colori generati in maniera casuale, compresi i Pesci Palla.

Gli sviluppatori hanno anche colto l'occasione per aggiornare sullo stato dei lavori del Super Duper Graphics Pack per Xbox One X. Secondo Mojang l'arrivo dell'update, che abiliterà il supporto al 4K e includerà nuovi effetti disponibili solo su PC tramite mod, è ormai imminente, ma secondo quanto riferito da Windows Central non arriverà prima del 2018.

Minecraft è disponibile su PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PC, e su dispositivi Android e iOS in versione Pocket Edition. Grazie all'aggiornamento Better Together, il titolo può essere giocato in cross-play su Xbox One, Windows 10, Android, iOS e Nintendo Switch: sono escluse, quindi, le piattaforme Sony.