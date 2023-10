Minecraft a quota 300 milioni di copie: è sempre il gioco più venduto della storia

Nel novembre del 2011 la versione completa e definitiva di Minecraft diveniva realtà, sconvolgendo per sempre l'industria videoludica: nessuno avrebbe mai immaginato che l'opera targata Mojang sarebbe divenuta il videogioco più venduto di sempre, eppure è così che andata. E adesso Minecraft consolida ancora di più il suo primato.

Durante una recente live tutta incentrata sul gioco, Mojang ha annunciato ufficialmente che Minecraft ha raggiunto quota 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo e calcolando ogni versione commercializzata nel corso degli anni, un dato storico in vista del quindicesimo anniversario del gioco (le prime versioni di prova risalgono infatti al 2009). "Mentre ci avviciniamo al suo quindicesimo anniversario, Minecraft rimane uno dei giochi più venduti di tutti i tempi con oltre 300 milioni di copie, un traguardo che mai nessuno di noi avrebbe mai sognato mentre piazzavamo i nostri primi blocchi", afferma Helen Chiang, capo di Mojang, che prosegue: "La nostra incredibile community ha reso Minecraft ciò che è oggi e ciò che diverrà in futuro. Non vediamo l'ora di condividere nuovi contenuti ed esperienze a tema Minecraft negli anni a venire".

I numeri del celebre sandbox sono talmente importante da essere forse irraggiungibili, basi pensare che Grand Theft Auto V, il secondo gioco più venduto della storia, attualmente è fermo a 185 milioni di unità. Minecraft continuerà dunque ad essere una certezza assoluta non solo per Microsoft, ma anche per l'intero panorama videoludico ed i giocatori di tutto il mondo.