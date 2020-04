Minecraft in Ray Tracing: Digital Foundry pubblica il proprio, spettacolare mondo di test

Dalle pagine di NexusMods, l'autore e programmatore Alex Battaglia del collettivo di Digital Foundry sorprende gli appassionati rendendo rendendo disponibile in download gratuito il mondo di test creato dal team di DF per sfruttare le potenzialità del Ray Tracing nextgen di Minecraft.

Il livello di Minecraft propostoci da Battaglia presenta delle profonde personalizzazioni nelle texture dei singoli blocchi del kolossal sandbox di Mojang. Le strutture architettoniche collocate sullo scenario permettono agli utenti di apprezzare il livello di dettaglio raggiungibile attivando gli effetti di illuminazione in DXR della tecnica in path tracing implementata nella Beta RTX di Minecraft partita il 16 aprile su PC Windows 10.

I possessori di una scheda video della famiglia NVIDIA GeForce RTX possono inoltre attivare il DLSS 2.0, la tecnologia in Deep Learning della casa verde che consente di risparmiare le risorse di sistema (e, quindi, di migliorare le prestazioni ingame) aumentando la risoluzione attraverso la ricostruzione "intelligente" dell'immagine a schermo.

Il livello di Alex Battaglia di Digital Foundry può essere scaricato gratis su NexusMods. Chi lo desidera, può inoltre effettuare il download dei sei mondi di Minecraft in Ray Tracing disponibili, sempre in via del tutto gratuita, all'interno del Marketplace interno del titolo per chi sta partecipando alla beta su PC Windows 10. Per un ulteriore approfondimento sull'ultima fase di beta testing avviata da Mojang, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale su Minecraft e i risultati incredibili del Ray Tracing.