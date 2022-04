Minecraft, niente Ray Tracing su Xbox Series X: Mojang si scusa per l'errore della Preview

La notizia dell'imminente arrivo del Ray Tracing in Minecraft su Xbox Series X viene smentita da Mojang: la sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios spiega infatti che la comparsa dell'opzione per attivare l'illuminazione dinamica nella versione per console nextgen del kolossal sandbox è stata frutto di un errore.

In funzione del grande dibattito scatenato sui social dall'inattesa introduzione del Ray Tracing nella versione di Minecraft ottimizzata per Xbox Series X/S, la compagnia di Stoccolma si riaffaccia su Twitter per chiarire che, purtroppo, si è trattato di un errore commesso dai propri programmatori.

Leggendo il messaggio condiviso da Mojang apprendiamo infatti che "l'ultima build di Minecraft Preview resa disponibile per i tester su Xbox includeva inavvertitamente il prototipo del codice che stiamo sviluppando per supportare il Ray Tracing su console Xbox. Abbiamo rimosso questo codice dalla versione Preview perché si trattava di un primo prototipo abbandonato, non abbiamo dei piani futuri per introdurre ufficialmente il supporto al Ray Tracing su console".

Il post degli studi Mojang spegne così le speranze degli appassionati di Minecraft per l'arrivo del Ray Tracing su console, o almeno non nel breve periodo. Per farvi un'idea delle incredibili potenzialità di questa tecnologia di illuminazione in tempo reale, vi riproponiamo la tech demo di Minecraft in Ray Tracing su Xbox Series X mostrata da Microsoft e dal collettivo di Digital Foundry nel marzo del 2020.