Minecraft sempre più realistico: l'ultima mod evolve la grafica dell'erba

Come testimoniato dall'incredibile mod di Minecraft tra LEGO e Ray Tracing, i creatori di contenuti del kolossal sandbox di Mojang non smettono di migliorare il comparto grafico del titolo. L'ultima patch amatoriale interviene sugli scenari introducendo un'erba iperrealistica.

L'artefice di questo nuovo lavoro fan made è NicoRTX, uno youtuber specializzato nella realizzazione di filmati di Minecraft con mod che introducono shader realistici per i materiali ed effetti di illuminazione in tempo reale.

Il suo pacchetto aggiuntivo, scaricabile gratuitamente dalle pagine di PlanetMinecraft, stravolge l'aspetto dell'erba attraverso la totale sostituzione della texture originaria del relativo blocco e, soprattutto, l'implementazione di cespugli, ciuffi e arbusti realistici che reagiscono dinamicamente con l'illuminazione e con il passaggio del personaggio. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo in termini di prestazioni e si traduce in una riduzione anche sensibile del framerate di Minecraft su PC: per mitigare i problemi di performance, il modder propone anche delle "versioni light" del pacchetto aggiuntivo, con texture e shader di dimensioni ridotte per chi non possiede un PC gaming di fascia alta.

Sarà questa la grafica che avrà Minecraft nel futuro? Probabilmente lo scopriremo molto presto, a voler dar retta alle anticipazioni del giornalista e insider Jez Corden sui due nuovi giochi di Mojang a tema Minecraft in sviluppo, con lavori che sarebbero già partiti nella sede centrale e presso i team esterni della sussidiaria degli Xbox Game Studios che nel 2020 si è trasformata diventando Mojang Studios.