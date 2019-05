Minecraft in realtà aumentata su mobile? Microsoft pubblica un intrigante Teaser

Sembra che i cubi del celebre Minecraft stiano per abbandonare gli schermi per sbarcare nel mondo reale grazie alle potenzialità della tecnologia della realtà aumentata!

A far emergere questo curioso sospetto è un intrigante teaser trailer recentemente pubblicato da Microsoft e che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Protagonista di quest'ultimo è un cellulare, che, distrattamente dimenticato su di una panchina dal suo proprietario, viene raccolto da una giovane. Osservandone lo schermo, tuttavia, quest'ultima resta decisamente stupita: possiamo infatti osservare come il mondo di Minecraft sembri prendere vita attorno a lei! Sulla strada appaiono infatti gli ormai iconici cubetti ed alcuni personaggi che popolano il mondo dell'amato titolo.

Il filmato, per quanto breve, non può non far immediatamente viaggiare il pensiero verso il possibile esordio del gioco su piattaforme mobile per sfruttare le potenzialità connesse alla realtà aumentata. Ad ora, Microsoft non ha fornito conferme in tal senso, ma il trailer si conclude con un interessante invito a sintonizzarsi sul sito ufficiale di Minecraft in occasione del prossimo 17 maggio: siete curiosi di sapere che cos'ha in mente la casa di Redmond? Il portale Windows Central riporta che, secondo proprie fonti, il gioco sarebbe noto col nome in codice "Minecraft Genoa" e sarebbe in arrivo sia su Android sia su iOS. Per averne la certezza, non ci resta che attendere il prossimo venerdì!



Minecraft ha da poco celebrato il proprio decimo anniversario ed accolto l'aggiornamento Village & Pillage, confermando la propria importanza all'interno del mercato videoludico. Divenuto ormai una vera e propria icona ed, addirittura, il mondo di Minecraft è stato riprodotto in Dreams da un utente.