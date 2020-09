Minecraft in Realtà Virtuale: in arrivo il supporto a PlayStation VR su PS4

La settimana di annunci su PlayStation VR parte con la presentazione ufficiale dell'aggiornamento di Minecraft per PS4 che renderà pienamente compatibile il kolossal sandbox degli studi Mojang con il "caschetto delle meraviglie" di PlayStation VR.

Dalle pagine del PS Blog, il produttore di Mojang Roger Carpenter conferma che questo importante update sarà proposto in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco su PlayStation 4. La patch in questione consentirà agli utenti di accedere a tutti i contenuti di Minecraft. Non si tratterà, quindi, di un'esperienza a se stante in cui immergersi solo in determinati mondi digitali, ma di un sistema che permetterà agli appassionati di esplorare qualsiasi dimensione del titolo e di compiere le medesime azioni disponibili in precedenza.

Sotto il profilo del gameplay spicciolo, chi inforcherà il proprio visore PS VR in Minecraft potrà servirsi del proprio controller DualShock 4 per interagire con gli elementi che compongono lo scenario e svolgere tutte le attività del titolo. Nei menù appariranno poi diverse opzioni per impostare l'inquadratura in Realtà Virtuale e l'interfaccia, con la possibilità ulteriore di scegliere di giocare in VR nella duplice modalità Immersive o Living Room. L'aggiornamento gratis di Minecraft per PlayStation VR sarà disponibile su PS4 entro la fine del mese di settembre.