Minecraft riceve Village & Pillage, il più grande aggiornamento di sempre

Nei giorni scorsi Mojang ha pubblicato il tanto atteso Village & Pillage, definito come il più grande aggiornamento mai realizzato per Minecraft. I nuovi contenuti sono ora disponibili per tutte le edizioni Bedrock del sandbox, ovvero Xbox One, Windows 10 Edition, iOS, Java, Android e Nintendo Switch.

Le novità, come facilmente immaginabile, sono innumerevoli. I villaggi sono stati rinnovati in diversi biomi con cantieri, edifici, progetti e opportunità di costruzione. I giocatori dovranno guadagnare la fiducia degli abitanti e sfruttare un nuovo e avanzato sistema di commercio, con nuovi modi per scambiare oggetti. I villaggi, tuttavia, non sono al sicuro, poiché è emersa una nuova minaccia: i perfidi Pillager sono apparsi in tutto l'Overworld, pronti a sferrare i loro attacchi vagando di bioma in bioma.

Il suono del corno indica che Illager e Pillager stanno per attaccare. Quando ciò avviene, i giocatori devono difendere il proprio villaggio costruendo difese e utilizzando la nuova balestra e lo scudo. Non solo nemici, Village e Pillage introduce anche tanti nuovi mob, tra i quali spiccano le volpi, i panda e i saccheggiatori. "Alcuni sono amichevoli, altri assonnati e altri ancora vogliono semplicemente farti a pezzi", affermano i ragazzi di Mojang.

In cima alla notizia trovate il trailer di presentazione dell'aggiornamento Village & Pillage. Ne approfittiamo per ricordarvi che Minecraft è disponibile in Xbox Game Pass.