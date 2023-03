Minecraft, rivoluzione in arrivo: i leak mostrano il World Editor!

Dopo l'annuncio di Minecraft The Trails & Tales, in rete trapelano diverse immagini leak e delle clip del World Editor di Minecraft, uno strumento di sviluppo che promette di facilitare e velocizzare in maniera sensibile la creazione di contenuti da parte dell'oceanica community dell'avventura sandbox di Mojang.

La fonte di queste nuove, importanti anticipazioni sul futuro di Minecraft è Roger Badgerman, uno degli insider più accreditati della scena. Nell'ultimo messaggio condiviso sui social, il noto insider di Minecraft ha mostrato dei filmati della 'versione work in progress' del World Editor di Minecraft Bedrock Edition.

Nella clip condivisa da Roger possiamo ammirare in azione questo strumento creativo che, presumibilmente, dovrebbe essere reso disponibile in via del tutto gratuita per i giocatori della Bedrock Edition di Minecraft nel corso dei prossimi mesi.

A voler dar retta all'insider, il World Editor consentirà agli utenti di modificare velocemente l'ambientazione, creare delle strutture architettoniche complesse e utilizzare gli strumenti di copia-incolla per stravolgere lo scenario e adattarlo alle proprie esigenze, il tutto senza dover collocare singolarmente i singoli blocchi o trascorrere ore a familiarizzare con un'interfaccia che, all'apparenza, sembra essere davvero molto intuitiva.