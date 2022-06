Minecraft, rivoluzione in arrivo: Mojang 'fonde' le edizioni Bedrock e Java

Mentre cresce l'attesa dei fan di Minecraft per The Wild Update, gli studi Mojang si dicono pronti ad attuare una piccola grande rivoluzione: tra qualche giorno, le edizioni Bedrock e Java di Minecraft si fonderanno in una sola versione.

L'annosa distinzione tra le due edizioni alternative del "kolossal squadrettato" di Microsoft è perciò destinata a finire molto presto, e con essa i dubbi nutriti da chi, in questi anni, ha dovuto scegliere quale versione di Minecraft acquistare su piattaforme come PC, MacOS e Linux.

A partire dal 7 giugno, chi desidera immergersi nelle atmosfere free roaming dell'ormai storico sandbox di Mojang potrà farlo solo ed esclusivamente attraverso la Minecraft Java and Bedrock Edition che verrà proposta nel launcher ufficiale di Minecraft e in tutti i negozi digitali. Chi ha acquistato l'edizione Java potrà ricevere gratuitamente quella Bedrock, e viceversa, con tutte le funzionalità legate al supporto alle mod, ai salvataggi dei mondi e al cross-play.

Sempre per il 7 giugno è previsto il lancio di The Wild Update, il nuovo aggiornamento gratuito di Minecraft che porterà in dote due biomi inediti, blocchi originali, creature originali (come le richiestissime rane!) e mob da affrontare sulla superficie e nel sottosuolo del sandbox di Mojang.