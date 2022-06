Minecraft RTS mostrato all'Xbox & Bethesda Showcase? Insider ne è sicuro

Il sempre più vicino Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022 è attesissimo dai fan, curiosi di scoprire quali sorprese Microsoft ha in serbo per loro nel corso dei 90 minuti di trasmissione. E secondo un noto insider ci sarebbe spazio anche per una novità targata Minecraft.

Secondo il giornalista Jeff Gerstmann, ex direttore di GameSpot e co-fondatore di Giant Bomb, Mojang rivelerà nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase l'arrivo di uno strategico in tempo reale basato su Minecraft. Tra le informazioni in possesso dell'insider, rivelate nel corso dell'ultima edizione del suo podcast The Jeff Gerstmann Show, nelle immagini che ha avuto modo di visionare si nota una figura simile a Steve che combatte contro un'unità di Piglins, in un contesto ludico molto simile a Total Annihilation. In aggiunta, Minecraft RTS dovrebbe offrire uno story mode.

In merito allo stato dei lavori, Gerstmann afferma che lo sviluppo è ancora in pieno svolgimento ed il gioco è al momento largamente incompleto, tuttavia le basi per un reveal già ci sarebbero e non esclude dunque che all'evento digitale Microsoft del 12 giugno possa fare la sua comparsa.

In attesa di vedere se questo progetto inedito farà la sua comparsa alo Showcase, intanto Mojang ha fuso le versioni Bedrock e Java di Minecraft in una nuova versione disponibile dallo scorso 7 giugno.