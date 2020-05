Minecraft RTX: NVIDIA lancia cinque nuovi mondi per la Beta

NVIDIA annuncia una collaborazione con una serie di creators per dar vita a nuovi mondi nella Beta Windows 10 di Minecraft RTX, già disponibili per tutti i giocatori.

Hilltop Lifestyle RTX, Egg Hunt, Medieval RTX, The Dark Village RTX e The Observer RTX sono le nuove esperienze disponibili su Minecraft in Ray Tracing, realizzate in collaborazione con creatori di contenuti come PearlescentMoon, Feed The Beast e Aurelien_Sama.

Hilltop Lifestyle RTX di PearlescentMoon

Una spawn di sopravvivenza ambientata in una nuova mappa che utilizza molti dei concetti, i progressi e le caratteristiche dimostrate nella precedente versione. In questo nuovo mondo sarà possibile esplorare l'isola Hilltop Lifestyle e impareranno a vivere lontano dalla terra ferma nel villaggio in stile italiano.

Egg Hunt di Feed The Beast

Egg Hunt è ambientato in una misteriosa grotta piena di puzzle, trappole, segreti e sfide divertenti, come trovare le uova nascoste.

Medieval RTX di Aurelien_Sama

Altra spawn di sopravvivenza in un idilliaco villaggio medievale incastonato sotto un'antica rovina, con i raggi del dio del sole che risplendono attraverso la città.

The Dark Village RTX di Wyld

Una mappa di sopravvivenza ambientata in un villaggio abbandonato che giace immerso nella foresta, dove le loro rovine rimangono dimenticate da tempo. Sotto questo villaggio si trova il regno degli orrori nascosti.

The Observer RTX di IamSp00n

The Observer RTX è un mondo che inizia nel sottosuolo, il giocatore esplora il nuovo mondo, scoprendo i misteri dell’antro in cui si ritrova bloccato.

Minecraft RTX è disponibile in Beta su Windows 10, in attesa del lancio della versione definitiva il gioco supporta già il Ray Tracing 4K e 60 fps, i nuovi mondi annunciati oggi sono disponibili per tutti i possessori della versione Beta.