Minecraft RTX Ray Tracing, driver NVIDIA aggiornati disponibili ora

NVIDIA ha annunciato la disponibilità dei nuovi driver GeForce Game Ready offre ottimizzazioni e miglioramenti per Minecraft in beta RTX a partire da domani. Questo abilita la tecnologia DLSS 2.0 in Minecraft con RTX in beta.

Questo driver offre inoltre la migliore esperienza di gioco per Saints Row The Third Remastered, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered e Snowrunner. È stato inoltre aggiunto il supporto per tre nuovi monitor di gaming compatibili G-Sync.

Minecraft con Ray Tracing, DLSS 2.0 e texture più realistiche

Ieri NVIDIA, Microsoft, e Mojang Studios hanno annunciato che Minecraft con RTX verrà pubblicato su Windows 10 Edition in beta il 16 aprile alle ore 19:00. Minecraft con RTX presenta una forma avanzata di ray tracing chiamata path tracing, nuovi materiali basati sul mondo reale e il DLSS 2.0 di NVIDIA. L’unione di queste tecnologie offre un nuovo livello di qualità grafica in Minecraft, il videogioco più venduto al mondo. NVIDIA offrirà inoltre 6 nuovi mondi Minecraft con RTX, che saranno disponibili nel Minecraft Marketplace per tutti i giocatori che potranno goderne gratuitamente; inoltre, saranno disponibili delle guide che indicheranno ai creatori come costruire nuovi mondi RTX.

Tre nuovi display compatibili con G-Sync

Il programma G-Sync Compatible espande l'ecosistema G-SYNC e mira a portare coerenza e a educare i consumatori su quali siano gli schermi in grado di fornire un’ottima frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry-level. I monitor appena convalidati sono Acer XB273GP, Acer XB323U, e ASUS V27B; questi daranno ai giocatori più scelta quando si è in cerca di un ottimo display di gioco.