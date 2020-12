Minecraft RTX è ufficialmente disponibile su PC, un video ne mostra le potenzialità

Dopo un lungo periodo di test Mojang e NVIDIA hanno finalmente pubblicato la versione completa di Minecraft RTX che porta tutte le magie grafiche e i miglioramenti del ray tracing sul popolarissimo sandbox.

Dopo essere stata annunciata all'inizio dell'anno, l'implementazione del ray tracing in Minecraft è finalmente disponibile per tutti i giocatori di Windows 10. Come si legge sulle pagine ufficiali di Mojang: "Siamo veramente felici di lanciare ufficialmente il ray tracing su Minecraft per Windows 10 e la tecnologia Minecraft's Render Dragon! I giocatori potranno provare Minecraft sotto una nuova luce (scusate) con blocchi illuminati, pixel emissivi, riflessi dell'acqua, ombre proiettate con precisione e una ricca illuminazione globale".

Le parole degli sviluppatori sono state accompagnate da un nuovo video di lancio che mostra le potenzialità del ray tracing grazie alla ricostruzione di iconici monumenti come il Colosseo (rinominato Colosseum RTX per l'occasione). Ovviamente per poter provare Minecraft RTX bisognerà essere in possesso dei requisiti minimi, che includono al momento una scheda grafica NVIDIA RTX della serie 20 o 30. Prima di lasciarvi al filmato, lo sapevate che in Cina il titolo di Mojang ha superato i 400 milioni di giocatori registrati?