Minecraft saluta Halo Infinite con il pacchetto Master Chief Mash-up

Il ritorno di Master Chief è un evento epocale, e in quanto tale va celebrato al meglio. Lo sanno bene anche i ragazzi di Mojang, che hanno salutato l'arrivo di Halo Infinite sul mercato (e in Xbox Game Pass) con un nuovo contenuto premium per Minecraft realizzato in collaborazione con 343 Industries.

Il Master Chief Mash-up, acquistabile ne Minecraft Marketplace della Bedrock Edition, introduce otto nuove skin, nuove texture, le musiche dell'Halo classico e un incredibile mondo di Halo tutto da esplorare. L'assortimento di skin include il Comandante Laurette Agryna, War Chief Escharum, Blademaster Jega ‘Rdomnai, il pilota del Pelican Echo-216, uno Spartan YOROI e in ultimo, ma non per importanza, ben tre Master Chief! "Il personaggio è così iconico che è stato impossibile scegliere una sola variante", hanno riferito gli sviluppatori di Mojang.

Novità anche per la Dressing Room, che riceve nuove emote ed oggetti per la Creazione del Personaggio, come cappelli, elmetti, bandiere e la nuova maglietta Superintendent. Trovate un assaggio dei nuovi contenuti del Master Chief Mash-Up Pack nelle immagini che abbiamo allegato in calce a questa notizia.

Minecraft, intanto, continua a riscuotere un grande successo e ad aggiornarsi. Di recente, ha ricevuto l'importante update Cave & Cliffs 2, che ha introdotto nuovi biomi montani e caverne, aumentando inoltre l'altezza delle montagne e la profondità massima raggiungibile dal proprio personaggio.