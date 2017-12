Minecraft sbanca ai PlayStation Awards, un producer di Microsoft ritira il premio

Come riportato da DualShockers, isaranno ricordati per la premiazione di: il gioco ha ricevuto il prestigioso Double Platinum Award per aver venduto oltre due milioni di copie in Giappone, diventando il titolo per PlayStation 4 più venduto sul mercato asiatico.

Fino a qui nulla di strano, la curiosità riguarda però l'apparizione di Yutaka Noma, Producer di Microsoft Studios Japan, salito sul palco per ritirare il premio insime a Paddy Burns, fondatore di 4J Studios. Un momento storico molto curioso dunque e probabilmente irripetibile: una personalità di Microsoft premiata sul palco di grande evento targato Sony Interactive Entertainment.

Minecraft ha riscosso un grandissimo successo in Giappone le due compagnie hanno collaborato strettamente alla realizzazione di vari bundle e di una campagna promozionale che sembra aver dato i suoi frutti.