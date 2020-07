Minecraft: scoperto il seed della mappa presente nel menu principale

Per anni i giocatori di Minecraft hanno visto lo stesso sfondo nel menu principale ma solo di recente, grazie alle ricerche di alcuni membri della community, è stato finalmente scoperto il seed del mondo nel quale è possibile raggiungere quello specifico scorcio.

Il progetto ha avuto il via lo scorso 14 giugno 2020 su Discord, quando un gruppo di utenti ha deciso di iniziare le ricerche del mondo che abbiamo visto nel menu principale per un bel po' di tempo e che solo di recente è stato sostituito. Se volete anche voi raggiungere quel luogo, dovete installare la versione Beta 1.7.3 di Minecraft, creare un mondo con il seed 2151901553968352745 (oppure 8091867987493326313, non c'è alcuna differenza tra i due codici) e infine raggiungere le seguenti coordinate: X=61,48, Y=75 e Z=-68,73. Se avete seguito correttamente questi passaggi vi ritroverete proprio di fronte al panorama del vecchio menu principale, ma questa volta potrete guardarlo senza l'effetto di sfocatura che contraddistingueva i menu del titolo Mojang.

Prima di lasciarvi al filmato del luogo in questione, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa ha fatto il proprio debutto il Minecraft Nether Update con una ricca serie di novità.