Minecraft Soccer Celebration disponibile: anche Minecraft festeggia i Mondiali in Qatar

A breve distanza dal recente debutto del DLC di Minecraft a tema Batman, è tempo di festeggiare nel mondo a cubetti di Mojang anche l'avvio dei Mondiali di calcio 2022, attualmente in corso di svolgimento in quel del Qatar.

Dopo i 90 minuti del match inaugurale che ha visto sfidarsi il Paese ospitante e l'Ecuador, gli appassionati di calcio possono scendere in campo anche in Minecraft, grazie alla pubblicazione di un nuovo contenuto a sfondo sportivo. Sul marketplace del titolo, è infatti ora disponibile Minecraft Soccer Celebration, un DLC interamente dedicato al mondo del calcio e dei Mondiali.

Nel contenuto aggiuntivo, gli appassionati potranno perfezionare le proprie abilità calcistiche grazie ad una serie di intense sessioni di allenamento. Il calcio d'inizio potrà inoltre essere tirato anche all'interno di stadi stracolmi di tifosi, per competere con altre formazioni Nazionali per la conquista del titolo mondiale. Con giocatori e stadi personalizzabili, Minecraft Soccer Celebration porta un pizzico di Qatar all'interno della produzione videoludica.



Per maggiori dettagli su Minecraft Soccer Celebration, potete visionare il trailer dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news. Nel frattempo, il Festival del Calcio è disponibile in eFootball 2023, con il calcistico di casa Konami che ha finalmente accolto l'avvio della Stagione 2.