Minecraft e le speedrun di Dreams: lo YouTuber ammette di aver usato cheat

Tra i numerosi YouTuber che si occupano di Minecraft, nel corso del 2020 ha guadagnato una crescente eco il content creator attivo sulla piattaforma di Google come "Dreams".

Quest'ultimo, in particolare, si è cimentato in serie speciali - tra le quali spicca "Minecraft Manhunt" - ma anche in forsennate cacce alla speedrun. Queste ultime lo hanno più volte posto al centro di accesi dibattiti tra gli appassionati, che non poche volte lo hanno accusato di aver ottenuto i propri risultati ricorrendo a dei cheat. Nel corso dell'ultimo anno, Dreams ha costantemente rigettato le accuse, confermando di aver ottenuto i record sempre in maniera legittima.

La posizione dello YouTuber appassionato di Minecraft è però cambiata di recente. La scorsa domenica 30 maggio, Dreams ha infatti pubblicato un Tweet nel quale ammetteva di aver ottenuto alcuni dei propri record tramite cheat. Una circostanza descritta tuttavia come accidentale, poiché legata a dei plug-in, legati alla serie Minecraft Manhunt, rimasti erroneamente attivi durante le speedrun. Una circostanza che lo ha portato, nel medesimo messaggio, a scusarsi con i moderatori e con il pubblico fronteggiato con durezza.



In seguito alla pubblicazione del cinguettio, Dreams ha promesso che offrirà ulteriori delucidazioni sull'argomento: al momento, tuttavia, il Tweet originale risulta rimosso dall'account del content creator.