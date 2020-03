Minecraft è uno spettacolo su Xbox Series X grazie al Ray Tracing: ecco immagini e video

Nell'annunciare ufficialmente i componenti e le specifiche hardware di Xbox Series X, Microsoft e i ragazzi del collettivo di Digital Foundry hanno mostrato una versione nextgen di Minecraft con Ray Tracing attivato.

A testimonianza dell'incredibile duttilità della retrocompatibilità migliorativa di Xbox Series X e della facilità di sviluppo dei porting, i progettisti di Microsoft hanno rivelato al team di DF che i lavori sulla trasposizione XSX di Minecraft sono stati portati avanti da un singolo autore di Mojang nel corso di un mese.

I risultati raggiunti dallo sviluppatore della sussidiaria degli Xbox Game Studios sono semplicemente eccezionali, specie se consideriamo che la tech demo di Minecraft su Xbox Series X mostra le primissime scene di un videogioco gestito in Ray Tracing da una scheda video AMD su architettura RDNA 2 come la GPU custom da oltre 12 TFlop di potenza che sarà equipaggiata sulla console nextgen di Microsoft.

Nel lasciarvi alle immagini comparative e al filmato che mostra Minecraft in Ray Tracing su XSX, vi ricordiamo che l'uscita di Xbox Series X è prevista in tutto il mondo per le vacanze natalizie del 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.