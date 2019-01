Minecraft: stop al supporto per la versione New Nintendo 3DS

Dopo la decisione dello scorso dicembre di non supportare più le versioni PS3, PS Vita, Xbox 360 e Wii U di Minecraft, 4J Studio ha deciso di far uscire un ultimo grande aggiornamento per la versione New Nintendo 3DS e di terminare lo sviluppo anche per la console portatile Nintendo.

Questa versione del gioco è stata supportata in maniera un po' diversa dalle altre release, considerata soprattutto la grande differenza in termini di hardware e infrastruttura della console portatile Nintendo, comparata a quelle delle piattaforme casalinghe. Minecraft su 3DS è stato infatti aggiornato con corposi update ogni due mesi circa, anziché ricevere, come negli altri casi, piccoli e frequenti ritocchi.

L'aggiornamento 1.9 uscito oggi sarà dunque l'ultimo aggiornamento di cui godrà il titolo, che nelle sue varie versioni conta 91 milioni di utenti attivi ogni mese, e sarà anche uno dei più grandi di sempre stando agli sviluppatori, secondo i quali ora il gioco sarà più in linea con le versioni 1.1.5 di PC e console. Tra i cambiamenti annunciati ci sono l'aggiunta di diversi nuovi tipi di entità, oltre che blocchi, incantesimi e uova che generano creature, oltre a vari ritocchi e migliorie al bilanciamento del gameplay.



Si conclude così il ciclo vitale di Minecraft sulle piattaforme "old gen", il gioco continuerà ovviamente ad essere supportato regolarmente su PC e tutte le console di attuale generazione.