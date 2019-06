Minecraft Story Mode: le due Stagioni rimosse dagli store a fine giugno

In virtù della chiusura di Telltale Games, i vertici di Mojang ci informano che le Stagioni 1 e 2 di Minecraft Story Mode saranno rimosse a fine mese da tutti i negozi digitali su PC, console e sistemi mobile.

Come spiegano gli stessi autori di Mojang attraverso le pagine del sito ufficiale di Minecraft, il fallimento della casa di sviluppo famosa in tutto il mondo per le sue avventure grafiche che The Walking Dead ha determinato la definitiva conclusione del supporto alle due stagioni di Minecraft Story Mode.

A partire dal 25 giugno 2019, di conseguenza, non sarà più possibile acquistare Minecraft Story Mode su tutti gli store digitali su PC, Mac OS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android, così come su PS Vita, Wii U, PS3 e Xbox 360. A voler dar retta a Mojang, inoltre, anche coloro che hanno già acquistato le due Stagioni della Story Mode non potranno effettuarne il download dopo il 25 giugno di quest'anno.

"Se hai acquistato queste stagioni, scarica tutti gli episodi rimanenti prima che il servizio venga interrotto nel mese di giugno", è infatti il consiglio che i ragazzi di Mojang danno a tutti gli appassionati di avventure grafiche che intendono recuperare la doppia serie episodica di Minecraft Story Mode prima di tale data.