Minecraft Story Mode Stagione 2 arriverà presto su Nintendo Switch?

Sul sito dell'USK, ente tedesco che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese, ha fatto la sua comparsa una voce dedicata alla mai annunciata versione Switch di

Al momento Telltale non ha annunciato nulla riguardo l'uscita di Minecraft Story Mode Stagione 2 per la console Nintendo ma il rating dell'USK non lascia spazio a molti dubbi in proposito. Lo studio ha dimostrato di essere molto interessato a Switch lanciando lo scorso anno Minecraft Story Mode The Complete Adventure e Batman The Telltale Series.

Minecraft Story Mode Season 2 potrebbe dunque arrivare nel corso dell'anno, probabilmente insieme a Guardiani della Galassia, altro progetto che i rumor vorrebbero in rampa di lancio su Switch. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito da parte di Telltale Games.