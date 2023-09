Minecraft sulla strada per Baldur's Gate: ecco il DLC di Dungeons & Dragons!

Con la pubblicazione dell'Hotfix 7 di Baldur's Gate III, arriva anche una simpatica sorpresa a tema D&D dedicata a tutti i giocatori di ruolo amanti di Minecraft.

Il mondo a cubetti di Mojang accoglie infatti un DLC interamente dedicato all'immaginario di Dungeons and Dragons. Realizzato in collaborazione con Wizards of the Coast, il contenuto aggiuntivo è stato presentato con uno spettacolare trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ambientato nei Forgotten Realms, il DLC Minecraft x D&D porta nel titolo multipiattaforma alcune delle meccaniche più amate del celebre gioco di ruolo.

I giocatori di Minecraft possono creare il proprio personaggio assegnandogli una classe tra Paladino, Barbaro, Ladro e Mago. Gli avventurieri dovranno affrontare molteplici pericoli, ma sull'onda del successo di Baldur's Gate III non potevano ovviamente mancare all'appello i Mind Flyer. Tra le location confermate, trovano spazio nel DLC diverse celebri città, da Candlekeep a Icewind Dale. Completano il quadro una colonna sonora custom realizzata appositamente per l'occasione e un sistema di gameplay che tiene conto delle scelte del giocatore, oltre che dei risultati del lancio dei dadi, incluso ovviamente l'iconico d20.

In chiusura, segnaliamo che al momento il DLC dedicato ai Reami Dimenticati non è disponibile nelle versioni Nintendo Switch, PS4 e PS5 di Minecraft.