Minecraft: uno streamer è morto dopo ben 5 anni a difficoltà Hardcore

Nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo la notizia che vede protagonista lo streamer Philza, il cui record di sopravvivenza nella modalità Hardcore di Minecraft si è interrotto dopo 5 lunghi anni.

A porre fine a quello che era a tutti gli effetti un record mondiale è stata una combinazione fatale degli attacchi di un ragno e di un piccolo zombi, il cui fuoco ha prosciugato i punti salute di Philza. Purtroppo le cose non sono migliorate quando lo streamer ha cercato di darsi alla fuga, poiché il velocissimo ragno l'ha raggiunto immediatamente per poi ferirlo mortalmente. Sfortunatamente non è stata nemmeno utilizzata una mela d'oro, che avrebbe risolto la situazione facendo ripristinare i punti vita dell'avatar.

Per chi non sapesse in cosa consiste la modalità Hardcore, parliamo della difficoltà più alta tra quelle presenti nel titolo Mojang. Oltre a mob più aggressivi, i giocatori che perdono la vita assisteranno alla distruzione dell'intero mondo se giocano in modalità single-player, mentre quelli online non potranno fare altro che restare in modalità spettatore sul server.

Prima di lasciarvi al video estratto dalla live di Philza, vi ricordiamo che l'aggiornamento Village & Pillage è, secondo gli sviluppatori, il più grande di sempre. Sapevate che qualcuno ha creato una mod che permette di simulare il Ray-Tracing in Minecraft?