Minecraft supera Tetris: è il gioco più venduto della storia videoludica!

È ormai trascorso un intero decennio da quando Minecraft ha fatto per la prima volta il suo ingresso sul mercato videoludico. Da allora, il gioco che teletrasporta i giocatori in un mondo popolato di cubetti di ogni sorta ha superato ogni aspettativa iniziale, tagliando traguardi sempre più grandi.

Tra questi, addirittura, figura ora l'ottenimento dell'onorificenza di gioco più venduto di sempre! Ebbene sì, Minecraft ha spodestato Tetris dal vertice della classifica, con l'impressionante cifra di 176 milioni di copie vendute. Il classico senza tempo a base di tetramini abbandona dunque il primo gradino del podio, ottenendo in cambio la medaglia d'argento, con le sue 170 milioni di unità vendute. Un risultato incredibile per la produzione Mojang/Microsoft, raggiunta nell'arco di tempo di soli dieci anni.

A confermare il successo del brand troviamo la sua continua evoluzione. Ad esempio, il successo ottenuto dal gioco ha spinto alla creazione di una modalità storia di Minecraft, mentre proprio recentemente è stata annunciata una trasposizione del gioco su piattaforme mobile, con l'annuncio ufficiale di Minecraft Earth. Quest'ultimo, trasporta il titolo su sistemi Android e iOS, sfruttando le potenzialità legate alla tecnologia della realtà aumentata, già sfruttate dall'ormai più che celebre Pokemon GO. Se ciò non bastasse, ricordiamo che Minecraft diventerà un film, con esordio nelle sale atteso per il 2022.